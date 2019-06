Uniforme vroegsignalering maakt kinderafdeling veiliger

Hoe ziet jouw ideale Pediatric Early Warning Score (PEWS-)systeem er uit? Die vraag hebben driehonderd professionals op het gebied van kindergeneeskunde beantwoord. Het resultaat is Dutch PEWS, een gestandaardiseerd waarschuwingssysteem voor pediatrische zorg. Het is de bedoeling dat kinderafdelingen in alle Nederlandse ziekenhuizen het systeem gaan gebruiken.

Een PEWS-systeem geeft kinderartsen en verpleegkundigen inzicht in de klinische toestand van een kind door middel van scores. Achteruitgang kan vroegtijdig worden gedetecteerd, waardoor tijdig een behandeling kan worden ingezet. Er wordt onder andere gelet op het gedrag, cardiovasculaire symptomen en de ademhaling van een kind.

Wildgroei

PEWS is niet nieuw in Nederlandse ziekenhuizen. Er is echter een wildgroei aan systemen. Volgens onderzoeksinstituut Nivel, een van de ontwikkelaars van Dutch PEWS, worden momenteel 45 verschillende versies gebruikt in 68 Nederlandse ziekenhuizen. In totaal worden twintig verschillende klinische uitkomsten gemeten.

Validatie

Joris Fuijkschot, algemeen kinderarts in het Radboudumc en drijvende kracht achter het project, vertelt in een artikel van de Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde (NVK) over het belangrijkste onderdeel van het nieuwe systeem: de uniforme kernset van metingen. Deze zorgt ervoor dat het systeem na landelijke invoering goed gevalideerd kan worden. "Zo komen we er achter of het systeem effectief is, wat er wel en niet aan werkt en wat we eraan kunnen verbeteren." De verschillende PEWS-systemen die nu worden gebruikt, zijn niet gevalideerd. Dit is ook niet mogelijk, omdat ze zo van elkaar verschillen. "Je hebt dan geen idee of je PEWS wel of niet goed werkt. Terwijl het juist zo belangrijk is dat je de mogelijkheden, maar ook de onmogelijkheden van het systeem kent", aldus Fuijkschot tegen de NVK. "We kunnen de kinderafdelingen op deze manier nog veiliger maken."

Lokale aanpassingen

De arts geeft aan dat het mogelijk zal zijn om lokale aanpassingen te maken. "Als er in jouw ziekenhuis bepaalde zaken óók gemeten moeten worden, en die zitten niet in de kernset, dan kan dat", zegt Fuijkschot. Ook kan rekening worden gehouden met factoren die specifiek op individuele kinderen van toepassing zijn.

Dutch PEWS is op 21 juni gepresenteerd op het congres van de NVK en wordt in de tweede helft van 2019 geïmplementeerd. Fuijkschot gaat er vanuit dat veel ziekenhuizen het zullen invoeren.