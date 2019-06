Brabantse zorgkoepel Transvorm krijgt nieuwe voorman

De Brabantse werkgeversorganisatie voor zorg en welzijn Transvorm krijgt een nieuwe directeur-bestuurder. Per 1 juli 2019 volgt Koen de Hond directeur-bestuurder Piet Verrijt op, die met pensioen gaat.

De Hond zegt er naar uit te zien om samen met het Transvorm-team van Transvorm, de raad van toezicht en de ruim 230 aangesloten organisaties bij te dragen aan de Brabantse arbeidsmarkt van zorg en welzijn.

De Hond is momenteel projectleider voor Bureau Bartels – een onderzoeks- en adviesbureau dat is gespecialiseerd in arbeidsmarktvraagstukken, sociale zekerheid en de impact van wet- en regelgeving. In deze positie leidt hij landelijke onderzoeksprojecten voor ministeries als SZW en VWS. Zijn rapporten en publicaties verschijnen onder meer in de Tweede Kamer.

Vernieuwend

‘‘Met De Hond krijgen we een ambitieuze directeur-bestuurder die thuis is in de relevante bestuurlijke netwerken van Transvorm”, zegt Jacomine Ravensbergen, voorzitter van de raad van toezicht. “Hij kent de materie en is vernieuwend. Zo heeft hij, naast het belang van nieuwe instroom in de sector, oog voor goed werkgeverschap en de kansen van sociale en technologische innovaties. Ook is hij een verbinder die, samen met de bij Transvorm aangesloten werkgevers, het onderwijs, de gemeenten en zorgverzekeraars kan blijven betrekken bij de huidige uitdagingen op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn.’’

Scheidend directeur-bestuurder Verrijt gaf vanaf 2011 leiding aan Transvorm.