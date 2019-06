Zondagsdienst voor een betere Cao Ziekenhuizen

In juli worden in Alkmaar, Assen en Eindhoven zondagsdiensten gedraaid voor een betere Cao Ziekenhuizen.

Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar draait op dinsdag 2 juli een zondagsdienst, gevolgd door het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen op 3 juli en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven op woensdag 10 juli. Medisch specialisten vallen onder andere CAO, maar steunen de acties van hun collega’s wel. Dat meldt de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

Ultimatum

De LAD/FBZ en de andere werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, NU’91 en CNV hebben een ultimatum gesteld voor betere cao-afspraken. Zo willen ze onder andere aanpak van de werkdruk, vermindering van administratieve lasten en verlenging van hersteltijd na bereikbaarheidsdiensten en nachtdiensten. Het salarisplafond is volgens de bonden te laag, vooral nu er veel personeelstekorten zijn. Dat zou meer marktconform kunnen. Werknemersorganisatie de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is niet op het ultimatum ingegaan en biedt geen (financiële) ruimte in de onderhandelingen.

Actie

Waar in Alkmaar, Assen en Eindhoven zondagsdiensten worden gedraaid, worden er in andere ziekenhuizen ook acties georganiseerd zoals protestbijeenkomsten, sit-ins en speeddates. Medisch specialisten worden door de Federatie en de LAD/FBZ opgeroepen om mee te denken en hun collega’s te steunen.