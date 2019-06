Farmaceut AbbVie legt 55 miljard euro neer voor Allergan

De Amerikaanse farmaceut AbbVie legt ongeveer 63 miljard dollar (55,3 miljard euro) op tafel voor een overname van zijn branchegenoot Allergan. De jaarlijkse omzet van het fusiebedrijf dat actief is in meer dan 175 landen, bedraagt circa 48 miljard dollar.

Bronnen hadden aan The Wall Street Journal al gemeld dat de deal er aan zat te komen. AbbVie legt daarbij 188,24 dollar per aandeel in contanten en aandelen op tafel. Het aandeel Allergan sloot maandag op 129,57 dollar op de beurs in New York.



De aandeelhouders van AbbVie zullen na afronding van de deal 83 procent van het nieuwe fusiebedrijf bezitten en de rest is voor de aandeelhouders van Allergan. AbbVie is onder meer actief met middelen tegen reuma en psoriasis. Allergan is vooral bekend van botox. Door samen te gaan willen de bedrijven hun marktposities versterken, sterker groeien en financiële voordelen realiseren.



Op Wall Street lijkt de deal niet echt in de smaak te vallen want de koers van AbbVie staat voorbeurs behoorlijk in het rood. Allergan schiet juist zeer sterk omhoog in de handel voor opening. (ANP)