Rode Kruis geeft Arnhemse daklozen water

Het Rode Kruis gaat water uitdelen aan daklozen in Arnhem. De organisatie blijft dat deze zomer doen op dagen dat het bijzonder warm is. De vrijwilligers van het Rode Kruis gaan met water en zoute koekjes langs op plekken waarvan bekend is dat er vaak daklozen zijn.

De gemeente heeft het Rode Kruis gevraagd om extra zorg voor dak- en thuislozen. Arnhem is bezig met een hitteprotocol voor de zorg voor mensen die op straat leven. Het uitdelen van water maakt daar deel van uit, aldus de gemeente.

"Gemeenten: neem initiatief!"

Volgens een woordvoerster van het Rode Kruis is Arnhem de enige stad waar de organisatie water uitdeelt. "Zo'n initiatief moet vanuit de gemeente komen", zei zij dinsdag. Op de website noemt het Rode Kruis onder andere daklozen en 'mensen in een sociaal isolement' als groepen die extra zorg nodig hebben bij hitte. "Bied aan om ze te helpen. Controleer regelmatig of ze voldoende drinken", adviseert de organisatie. (ANP)