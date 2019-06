Vervalste verpakkingen kankermedicijn ontdekt

Een groothandel in Nederland heeft vier vervalste flacons van het kankergeneesmiddel Avastin aangetroffen en dit gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De geneesmiddelen zijn onderschept nog voordat ze bij de apotheek in de schappen terechtkwamen. Ze zijn niet toegediend aan patiënten.

De IGJ is nagegaan of ook andere groothandels vervalste flacons hadden. Dat bleek niet zo te zijn.



Het is niet duidelijk of alleen de verpakking van de vier flacons vervalst was of dat het gaat of om daadwerkelijk vervalste geneesmiddelen. Dat onderzoek loopt nog.



De vervalsing kwam aan het licht toen een groothandel een doosje scande volgens het nieuwe systeem van veiligheidskenmerken dat sinds februari van dit jaar van kracht is.



Avastin is een geneesmiddel tegen darmkanker, borstkanker, longkanker, nierkanker, baarmoederkanker en baarmoederhalskanker. (ANP)