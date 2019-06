Bestuurder Gemiva-SVG op non-actief na mogelijk ongepast gedrag

De raad van toezicht van Gemiva-SVG Groep heeft een van de leden van de driehoofdige raad van bestuur op non-actief gesteld na “signalen over mogelijk ongepast gedrag tegenover een medewerkster”. De schorsing duurt in elk geval tot na afronding van een extern onderzoek.

Naar eigen zeggen volgt de raad van toezicht de wettelijke procedure bij een dergelijke melding. Dat houdt in dat een externe onderzoeker nagaat of de melding terecht is. Het onderzoek zal naar verwachting enkele weken in beslag nemen. De betreffende bestuurder wordt voor de duur van het onderzoek op non-actief gesteld. Zijn collega’s zullen alle werkzaamheden tot nader order overnemen.

Onderzoek

Medewerkers zijn op 25 juni ingelicht over de kwestie. In een interne mail wordt de geschorste bestuurder bij naam genoemd, zo meldt het AD. De raad van toezicht geeft naar buiten toe geen verdere details en zegt zich pas weer te willen melden wanneer er meer nieuws is. “Maar voor nu is het voor alle betrokkenen van het grootste belang dat de melding eerst zorgvuldig onderzocht wordt, om te bepalen of deze terecht is”, stelt voorzitter Wouter de van de raad van toezicht in een korte verklaring. “In de tussentijd gaan we gewoon door met waar we al mee bezig zijn: goede zorg leveren aan onze cliënten.”

Gemiva-SVG helpt mensen die - tijdelijk of langdurig - ondersteuning nodig hebben bij hun leven. Dit kan zijn vanwege een handicap, maar ook vanwege een chronische ziekte of een andere beperking. De organisatie heeft vestigingen verspreid over heel Zuid-Holland.