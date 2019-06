Boete van 5000 euro per week dreigt voor Juzt

De Brabantse jeugdzorginstelling Juzt, waar meerdere keren tekortkomingen in de zorgverlening zijn vastgesteld, heeft nog twee weken om orde op zaken te stellen. Daarna volgt een boete van 5000 euro per week, met een maximum van 20.000 euro, meldt de gezondheidsinspectie.

In mei kreeg Juzt een waarschuwing om problemen bij de locatie Lievenshove in Oosterhout, waar sprake was van aanhoudend drugsoverlast. De 45 jongeren die hier zaten moesten op andere locaties worden ondergebracht. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waren er tekortkomingen op het gebied van de kwaliteit van de hulpverlening, de veiligheid van jongeren en de leefomgeving.



De inspectie stelt nu vast dat een van de nieuwe verblijfslocaties van de jongeren ook niet aan de eisen voldoet. "De leefruimtes zijn nog altijd niet schoon, kunnen niet goed geventileerd worden en er zijn spullen kapot. Het hele pand maakt een verwaarloosde indruk", aldus de IGJ.



De IGJ houdt Juzt al sinds 2016 in de gaten wegens de vele bestuurswisselingen, financiële problemen bij de instelling en meerdere reorganisaties. (ANP)