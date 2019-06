Marion Tistelaar in dagelijks bestuur OncoZON

Marion Titselaar is benoemd tot lid van het dagelijks bestuur van OncoZON. Titselaar is programmamanager oncologie bij VieCuri.

Dat meldt VieCuri op 25 juni. OncoZON is het oncologienetwerk in de regio Zuidoost-Nederland, waarin alle keten- en netwerkzorg samenkomt. In het dagelijks bestuur zitten vijf medisch specialisten en één manager. Zij doen voorbereidend werk voor de Regionale Oncologiecommissie en andere gremia. Een herverdeling van portefeuilles vindt nog plaats. De zittingsduur is twee jaar met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens twee jaar.

Procedures

OncoZON is een professioneel netwerk van instellingen die de handen ineen hebben geslagen om zorg op het gebied van kanker op elkaar aan te laten sluiten. Alle instellingen hebben contractueel vastgelegd om dezelfde procedures en werkwijzen te volgen. Zo weet de patiënt dat hij exact dezelfde zorg krijgt in iedere instelling.



De deelnemende instellingen zijn Catharina Ziekenhuis Eindhoven, Elkerliek Ziekenhuis Helmond, Laurentius Ziekenhuis Roermond, Universitair Medisch Centrum+ Maastricht, Maastro Clinic Maastricht en Venlo, Máxima Medisch Centrum Eindhoven, Sint Jans Gasthuis Weert, St. Anna Ziekenhuis Geldrop, VieCuri Medisch Centrum Venlo en Venray en Zuyderland Sittard-Geleen en Heerlen.