Oud-topvrouw Alrijne wordt directeur nierpatiëntenvereniging

Marja Ho-dac-Pannekeet volgt per 1 september 2019 Hans Bart op als directeur van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN). Bart heeft deze functie acht jaar bekleed en gaat zich vanaf september binnen het bureau van de Patiëntenfederatie bezig houden met patiënt-gerapporteerde uitkomsten van zorg (PROMs) en kwaliteit van leven.

Ho-dac (52) heeft ruime ervaring in de zorg: ze heeft als nefroloog gewerkt in het Zaans Medisch Centrum, waar ze ook voorzitter van de medische staf was en zich bezig hield met patiëntveiligheid. Daarna was ze bijna drie jaar lid van de raad van bestuur van het Alrijne Ziekenhuis.

“Mensen beter laten worden is mijn motto”, licht Ho-dac haar overstap toe. “Daar heb ik ruim twintig jaar aan gewerkt als internist-nefroloog. Beter worden, betekende voor mijn patiënten niet altijd weer helemaal gezond worden, maar ook beter worden in het omgaan met ziekte. Als directeur van de NVN heb ik het gevoel dat de cirkel rond is. Ik keer weer terug naar werk, waarbij ik direct met patiënten en hun naasten te maken heb. Dat voelt goed, want dat is waar het in de zorg uiteindelijk om gaat.”