Oud-wethouder wordt nieuwe voorzitter rvt SGZ

De Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) heeft in Isabelle Vugs een opvolger gevonden voor vertrekkend voorzitter van de raad van toezicht Marie-Antoinette Bäckes. Bäckes legt haar functie in januari 2020 neer in verband met de maximale zittingstermijn.

Vugs heeft lange tijd in het onderwijs gewerkt, bij ROC Mondriaan en bij de Hogeschool Rotterdam. Van 2014 tot 2018 was zij voor D66 wethouder in Zoetermeer. Als wethouder was ze onder andere verantwoordelijk voor zorg en welzijn. Tegenwoordig werkt Vugs als Business Partner voor het sociaal domein bij de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Samenwerking

Zij woont al meer dan twintig jaar in Zoetermeer. De SGZ is Vugs dan ook niet onbekend. “Ik heb de SGZ leren kennen als een zeer professionele organisatie waar Zoetermeer trots op mag zijn”, stelt Vugs. “De goede samenwerking tussen de SGZ en andere zorgpartners in de regio, zoals bijvoorbeeld het Langeland Ziekenhuis en de thuiszorg, zorgt ervoor dat er afspraken gemaakt kunnen worden die ten goede komen aan de inwoners.”

Betrokken

SGZ-directeur André Louwen is blij met de komst van Vugs: “We kennen haar natuurlijk als wethouder en hebben daar een heel goede indruk aan over gehouden. Maar belangrijker nog is dat ze net als de huidige voorzitter als persoon ook heel goed bij de SGZ past: ze is heel maatschappelijk betrokken, gericht op teamwork en samenwerking en heeft een warm hart voor de zorg en de mensen die daarin werken.”