Twee miljoen voor virtuele leefstijlcoach van LUMC

Het LUMC en NeLL (National eHealth Living Lab) krijgen twee miljoen euro voor het project Perfect Fit. Daarmee wordt een virtuele lifestylecoach ontwikkeld die mensen gaat ondersteunen in een gezonde leefstijl om zo hart- en vaatziekten te beperken.

Dat meldt LUMC op 25 juni. Het geld komt uit het onderzoeksprogramma Big Data en Gezondheid van NWO. Perfect Fit is onder leiding van hoogleraar Niels Chavannes van LUMC. Het programma richt zich vooral op stoppen met roken en meer gaan bewegen, de belangrijkste risicofactoren bij hart- en vaatziekten.

Laagdrempelig

De sterk gepersonaliseerde en flexibele coach biedt laagdrempelige ondersteuning op elk gewenst moment. Door geavanceerde analyse van bestaande en nieuw verzamelde gegevens, kunnen de onderzoekers bepalen welke coaching-adviezen het beste werken en voor wie. De virtuele coach communiceert deze individuele adviezen naar personen die een gezondere leefstijl willen.

Communicatie

De onderzoeksgroep kijkt nu naar de beste manieren om de communicatie van adviezen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij wat een persoon nodig heeft. Op langere termijn zal onderzocht worden of deze benadering mensen helpt om daadwerkelijk gezonder te leven, waarmee hart- en vaatziekten vaker voorkomen kunnen worden.



Perfect Fit is een van de vier publiek-private onderzoekjesprojecten in de Commit2Data ronde van Big Data en Gezondheid. In totaal hebben de Topsector LSH, NWO, ZonMW, de Hartstichting en het ministerie van Volksgezondheid en Sport 6,58 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderzoeksprojecten.