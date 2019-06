Bravis stelt schakel tussen ziekenhuis en jeugdhulp in

Negen gemeenten in West-Brabant West zijn gestart met een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in het Bravis ziekenhuis. De ziekenhuis-CJG vormt de schakel tussen kinderartsen van het Bravis en de samenwerkende Jeugdhulpverlening en Jeugdgezondheidszorg.

De officiële start was op 19 juni. De ziekenhuis-CGJ wordt gefinancierd door de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert. In het ziekenhuis wordt samengewerkt met GGD West-Brabant en Thuiszorg West-Brabant. De ziekenhuis-CGJ is opgezet naar het voorbeeld van Amphia ziekenhuis, waar in 2015 een ziekenhuis-CGJ is gestart, omdat kinderartsen te weinig beeld hebben van de mogelijkheden van zorg. Zij verwijzen meestal door naar de gemeente. Dat kost veel tijd en niet iedereen weet de weg.

Jeugdverpleegkundige

Wanneer in Bravis tijdens een bezoek aan de kinderarts psychosociale klachten naar boven komen, en niet duidelijk is welke hulpverlening het beste kan worden ingezet, kan de arts doorverwijzen naar een ziekenhuis CJG-er. Die neemt vervolgens contact op met het gezin en samen bekijken zij welke hulp nodig is. De ziekenhuis CGJ-ers bekijken de situatie vanuit zowel de medische als de sociale invalshoek bekijken. Gesprekken vinden plaats in het ziekenhuis, thuis of op een andere locatie. Vervolgens wordt als dat nodig is een verbinding gelegd met zorgprofessionals of met personen uit het eigen netwerk van het gezin. De ziekenhuis-CJG’ers hebben een achtergrond als jeugdverpleegkundige.