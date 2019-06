'Zelfmoordmiddelen' buiten bereik particulier

Fabrikanten en verkopers van stoffen die mensen gebruiken om een eind aan hun leven te maken, gaan die niet meer aan particulieren leveren. Dat hebben ze afgesproken met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

De Jonge kwam in actie toen vorig jaar bleek dat informatie over een 'zelfmoordpoeder' rondging onder mensen die zelf over hun levenseinde willen beschikken. Het ging om een gemakkelijk verkrijgbaar conserveringsmiddel dat voor dat doel geschikt zou zijn. Onder andere Coöperatie Laatste Wil wees haar achterban de weg naar dit middel, wat de coöperatie op een strafrechtelijk onderzoek kwam te staan. De minister beloofde dat hij ging kijken wat hij zou kunnen doen om de verspreiding van zulke stoffen tegen te gaan.

Fabrikanten, groothandelaars, winkeliers, webshops en 113 Zelfmoordpreventie hebben nu een gedragscode opgesteld waarin ze vastleggen hoe ze omgaan met middelen waar mensen met een doodswens naar grijpen, schrijft De Jonge aan de Tweede Kamer. (ANP)