Waarschuwing: defibrillators zonder keurmerk

De gezondheidsinspectie IGJ roept op om twee typen defibrillators zo snel mogelijk te vervangen. De reanimatieapparaten hebben geen geldig CE-certificaat, waardoor de kwaliteit en de werkzaamheid niet zijn gecontroleerd.

Het gaat om AED's van de merken Telefunken en HeartReset, geproduceerd vanaf 18 juli 2016. Daarvan zijn er, voor zover bekend, 99 verkocht in Nederland.

Een AED (automatische externe defibrillator) stuurt een elektrische schok naar het hart om het hartritme weer op gang te brengen. Op verschillende plaatsen in Nederland hangen reanimatieapparaten, zowel in zorginstellingen als in bedrijven en sportclubs. (ANP)