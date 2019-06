Albert Schweitzer schrapt operaties door beddentekort

Door een beddentekort heeft het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht vorige week een aantal operaties moeten schrappen. Het ging om vijftien planbare operaties op de afdelingen plastische chirurgie, orthopedie en gynaecologie. Ze worden uitgesteld. Het ziekenhuis verwacht dat deze zomer vaker te moeten doen.

Dat meldt het AD op 27 juni. Het tekort aan bedden is ontstaan doordat het Albert Schweitzer kampt met een piek in de verblijfsduur waar het ziekenhuis geen directe verklaring voor heeft. Een van de redenen is dat patiënten niet kunnen worden uitgeplaatst omdat verpleeghuizen ook te weinig bedden beschikbaar hebben. En door krapte in de thuiszorg kunnen sommige patiënten niet naar huis.

SEH

Ook in de komende maanden verwacht het ASZ tekorten aan bedden te krijgen. Om te voorkomen dat de SEH hieronder te lijden krijgt, zal dan opnieuw ruimte worden gemaakt door planbare operaties uit te stellen. Het ziekenhuis gaat dit per week bekijken. Het probleem speelt vooral op locatie Dordrecht, maar als het ziekenhuis gaat schuiven kunnen in Zwijndrecht ook operaties worden geschrapt.