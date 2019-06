Pim van Gool stopt als voorzitter Gezondheidsraad

Pim van Gool gaat stoppen als voorzitter van de Gezondheidsraad. Hij heeft zijn vertrek tijdens een bijeenkomst van de presidiumcommissie aangekondigd, zodat er een benoemingsadviescommissie kan worden aangesteld. Het is nog niet duidelijk wanneer Van Gool precies zal stoppen.

Pim van Gool (1957) is sinds 2012 voorzitter van de Gezondheidsraad. Na de zomer gaat het laatste jaar van zijn tweede periode in. Van Gool heeft altijd aangegeven dat hij het voorzitterschap meer dan vier jaar, maar niet langer dan acht jaar wilde doen. Bovendien is bij de Gezondheidsraad een veranderproces met goed resultaat in gang gezet, zegt Van Gool op 27 juni in zijn afscheidsinterview aan de Gezondheidsraad. "Het is een goed moment om het stokje door te geven."



Het is nog niet bekend wat Van Gool na zijn vertrek bij de Gezondheidsraad gaat doen. Naast zijn voorzitterschap werkt hij als hoogleraar neurologie bij het Amsterdam UMC en als consulent neurologie en ouderenpsychiatrie bij Dijk en Duin in Castricum.