Drone hindert heli op weg naar ziekenhuis

Een drone heeft donderdagavond een traumahelikopter op weg naar Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede ernstig gehinderd. De piloot van de helikopter moest plotseling uitwijken en kon maar net een botsing voorkomen, aldus de politie. De politie is nog op zoek naar de bestuurder van de drone.

Een man die de politie donderdagavond als verdachte zag, is dat niet meer. Hij bestuurde eerder in diezelfde omgeving wel een drone, maar onderzoek heeft uitgewezen dat dat niet de drone was van de bijna-botsing, aldus de politie.

Levensgevaarlijk

De heli was onderweg naar het ziekenhuis, met een van de twee mensen die zwaargewond waren geraakt door een ernstige aanrijding op de N36 in Wierden. Op de aanvliegroute naar het ziekenhuis was daar, ter hoogte van het Janninkcomplex waar een draai gemaakt moet worden, plotseling de drone. "Gelukkig kon hij toch nog goed landen en zijn alle inzittenden veilig op de grond gezet", aldus een politiewoordvoerster. "Je mag daar niet vliegen met een drone. Het was een levensgevaarlijke situatie." (ANP)