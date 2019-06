OLVG sluit spoedeisende hulp om waterproblemen

Het Amsterdamse ziekenhuis OLVG heeft op locatie West de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) een aantal uur moeten sluiten. De reden was een gesprongen waterleiding boven de SEH, meldt het ziekenhuis. Dat gebeurde rond 22.30. Daardoor stroomde in korte tijd veel water naar beneden.

Alle patiënten op de SEH-afdeling aan de Jan Tooropstraat werden verplaatst en er gold tijdelijk een patiëntenstop. Na een half uur was het lek gedicht. Inmiddels is de spoedeisende hulp voor mensen die op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis komen weer open. Om 08.00 uur zijn alle patiënten welkom in het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis.

Beperkte schade

"Op het moment dat de lekkage begon, waren 22 patiënten aanwezig. De patiëntveiligheid is niet in het geding geweest", zegt arts en afdelingsleider Michiel Gorzeman. "De schade aan het gebouw en apparatuur is beperkt gebleven. Er is vannacht hard gewerkt door medewerkers om de afdeling weer droog en schoon te maken." (ANP)