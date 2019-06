Alrijne-topvrouw: 'Wacht niet op de landelijke politiek'

Wacht niet op de landelijke politiek om de zorg voor chronisch zieke ouderen te verbeteren. Dit stelt Yvonne Wilders, bestuursvoorzitter bij Alrijne Zorggroep in Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn in het zomernummer van Skipr magazine. "Wij moeten dat zelf regelen, samen met onze medische regio-collega’s en de gemeenten."

Volgens Wilders gaat de Tweede Kamer niet over dit soort zaken. "Kamerleden maken beleid, maar je kunt niet verwachten dat zij met een sluitende allesomvattende oplossing komen," zegt zij in een gesprek met Skipr-interviewer Willem Wansink.

Wilders is kritisch over de drastische bezuinigingsgolf waaronder de ouderenzorg een aantal jaren heeft geleden. "We hebben manmoedig met zijn allen in dit land getracht de verzorgingshuizen af te schaffen. Dat zal politiek gezien verantwoord zijn geweest. Maar het betekent niet dat er geen behoefte is aan beschermd wonen. Daarom willen wij de interne doorstroming van kwetsbare ouderen slimmer vormgeven."

Megaprobleem

In de regio Leiden verdubbelt het aantal 65plussers en 85plussers tussen nu en 2040, vertelt zij. Tegelijkertijd krimpt de werkzame beroepsbevolking er met 5 procent. "Als we blijven werken zoals we vandaag de dag doen, dan hebben we straks een megaprobleem. In het ziekenhuis zien we nu al dat de afdeling interne geneeskunde voor meer dan de helft uit kwetsbare oudere patiënten bestaat."

De ouderenzorg moet vooral beter worden gestroomlijnd. "We onderzoeken of iemand meteen naar kort verblijf (in het ziekenhuis; red.) kan of naar een van onze drie herstelafdelingen. Zodat die persoon aansterkt en snel terug kan naar waar hij of zij vandaan komt. Dan belandt iemand niet in de draaimolen van het ziekenhuis. Want in een ziekenhuis word je niet per definitie alleen maar beter."

Nieuwe mensen

In de thuissituatie wordt bovendien een stevig netwerk van hulp- en zorgverleners cruciaal. "Wie op zijn vijfentachtigste nog een netwerk moet opbouwen, is te laat. Iedereen die je kende is dan dood. En nieuwe mensen zitten niet altijd op nieuwe vrienden te wachten."

"Tegen zestigjarigen moeten we zeggen: ‘Over twintig jaar zijn jullie tachtig, dan gebeurt er dit of dat met jou. Hoe zit jouw netwerk in elkaar? Wonen je kinderen verspreid door Nederland? Waar wonen je vrienden? Heb je die niet of zie je die nauwelijks? Hoe zorg je zelf dat je een goed netwerk hebt?'" Wilders erkent dat dit niet de eerste taak van het ziekenhuis is. "Maar het is wel onze taak om burgers zich daarvan bewust te maken."