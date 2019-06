Topvrouw Zilveren Kruis: faillissement Slotervaart ging ‘veel te snel’

Het faillissement van MC Slotervaart in 2018 verliep “veel te snel”. Dat zegt bestuursvoorzitter Georgette Fijneman in een interview met de Telegraaf. Volgens Fijnema was de snelle teloorgang niet te voorzien.

Eén van de onbekende grootheden was volgens Fijneman de personeelssamenstelling. “Bij het Slotervaart was 50 procent van het personeel in de acute zorg flexibel en kwam dus bij de aanvraag van surseance niet meer”, stelt Fijneman in de Telegraaf. “Het was handig geweest als we dit hadden geweten, want op Zilveren Kruis rustte de zorgplicht om een plek bij andere zorginstellingen te regelen.”

Fijneman geeft aan lering te hebben getrokken uit deze ervaring. “Bij andere zorgaanbieders zal ik nu ook naar de personele situatie vragen, terwijl een zorgverzekeraar daar normaal niets mee te maken heeft.”



Een andere probleem dat Zilveren Kruis verraste waren de rekeningen die lang niet waren betaald. “Zo werd een dag na de surseance al een faillissement aangevraagd en moest binnen een week het ziekenhuis dicht”, blikt Fijneman terug. “Normaal kun je in die periode zaken netjes afhandelen, zoals in Lelystad, maar nu ging het veel te snel.”

De rechtbank sprak op 25 oktober 2018 het faillissement uit over MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen. Anders dan MC Slotervaart bleef MC IJsselmeerziekenhuizen grotendeels in bedrijf. In Amsterdam moesten stel en sprong honderden patiënten verhuisd worden naar andere ziekenhuizen. In de Telegraaf laat Fijneman weten de manier waarop omliggende ziekenhuizen hier op insprongen “fantastisch” te vinden.