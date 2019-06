Partijen leveren zorgvastgoed Heerde op aan Viattence

Ontwikkelaar Vitaal ZorgVast, aannemers BAM Wonen en BAM Bouw en techniek en belegger Apollo zorgvastgoedfonds hebben de woonzorglocatie Hofje Wendakker in Heerde opgeleverd aan Viattence. Die is daarmee officieel huurder van de zorgwoningen voor bijna honderd bewoners.

Dat meldt BAM op 27 juni. Samen met architect Evelien van Veen ontwikkelde Vitaal ZorgVast deze nieuwbouwlocatie waar het wonen zoals thuis zo optimaal mogelijk wordt vormgegeven. Het is de visie van Viattence dat bewoners met dementie, 'net zoals thuis', beneden wonen en boven slapen. De zorginstelling van vroeger is getransformeerd tot een woonwijk.

Tuinieren

Het gaat om drie losse gebouwen rondom een binnentuin die voor iedereen – ook voor de buurt – toegankelijk is. De woongroepen zijn opgezet als eengezinswoningen met acht eigen slaapkamers. Het woongedeelte met keuken en woonkamer met serre is beneden, de slaapkamers zijn boven. In de keuken wordt dagelijks gekookt en de bewoners worden zoveel mogelijk betrokken in het huishouden. In de binnentuin kunnen ze zelf tuinieren en groenten en kruiden kunnen in de keuken worden gebruikt.



Bewoners en medewerkers gaan nog voor de zomer verhuizen. De komende weken komen de meubels op hun plek en eind juli zijn de bewoners gesetteld.