Gemeente Den Haag pakt personeelstekort verpleeghuizen aan

De gemeente Den Haag pakt met andere zorgorganisaties het tekort van zorgpersoneel in verpleeghuizen aan. In een convenant beloven de gemeente, opleidingsinstellingen in de zorg, zorgkantoor CZ en werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt beter samen te werken.

Verpleeghuizen staan voor een forse uitdaging. Ze moeten volgens het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuizen’ persoonsgerichte zorg en begeleiding leveren. Bovendien hebben cliënten steeds zwaardere zorg nodig, waardoor instellingen veel moeite hebben om op de krappe arbeidsmarkt voldoende gekwalificeerde medewerkers te werven.

Niet concurreren

In het convenant spreken de Haagse partijen af dat zij zich inzetten voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers, instroom van nieuwe medewerkers en innovatie in de zorg voor ouderen. Zorgorganisaties gaan niet met elkaar concurreren op de arbeidsmarkt, maar samenwerken om knelpunten op te lossen. Zorgen dat er meer vissen in de vijver zwemmen, in plaats van vissen naar dezelfde medewerkers, zo hebben de partijen vastgelegd in een convenant.

Samenwerking

Vorig jaar hebben de instellingen voor verpleeghuizen en thuiszorg in de regio Haaglanden, ZorgScala, al het plan Regionale Aanpak Kwaliteitskader en Arbeids-marktontwikkelingen VVT Haaglanden opgesteld. Om dit uit te voeren hebben zij samenwerking gezocht met opleidingsinstituten, zorgkantoor CZ, de gemeente Den Haag en ZorgZijn Werkt.

Vertrouwen

De partijen spreken in het convenant uit dat zij op basis van vertrouwen met elkaar samenwerken. Zij zullen open en transparant communiceren, informatie delen en de krachten bundelen om belemmeringen uit de weg te ruimen.