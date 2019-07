Klinieken Oogziekenhuis Zonnestraal verder als Bergman Clinics | Ogen

Per 1 juli 2019 gaan de negen klinieken van Oogziekenhuis Zonnestraal verder onder de naam Bergman Clinics | Ogen. Bewuster keuzegedrag onder Nederlanders lag ten grondslag aan de fusie tussen Oogziekenhuis Zonnestraal en Bergman Clinics eerder dit jaar.

Sinds januari 2019 zijn de negen klinieken van Oogziekenhuis Zonnestraal (Amersfoort, Amsterdam, Doetinchem, Emmeloord, Haarlem, Hilversum, Hoogeveen, Lelystad en Zaandam) gefuseerd. Binnenkort gaan ze gezamenlijk verder onder de nieuwe naam Bergman Clinics | Ogen.

Betere zorg tegen scherper tarief

Samen kunnen de klinieken hogere kwaliteit oogzorg tegen scherpere tarieven aanbieden. Dit willen zij combineren met een klantgerichte aanpak, waarbij service, cliëntbeleving, en kortere wachttijden belangrijk zijn. Volgens Alex Rulo, medisch directeur bij Bergman Clinics, kan er beter worden ingespeeld op de vraag naar kwalitatieve oogbehandelingen "nu we samen de grootste aanbieder van medisch specialistische zorg voor ogen via focusklinieken vormen."

Bewuster keuzegedrag

Een van de belangrijkste redenen voor de fusie is dat Nederlanders, ook op medisch gebied, meer bewust kiezen. "We zien dat cliënten steeds bewuster voor een zorgaanbieder kiezen. Ze vragen zich af bij wie ze het best terecht kunnen. De kenbaarheid van het merk en de transparantie van de organisatie werkt in het voordeel bij zo’n keuzeproces", licht Christiaan Boer toe, commercial director bij Bergman Clinics.