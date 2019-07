Kanker blijft meest voorkomende doodsoorzaak

Kanker was vorig jaar, net als in voorgaande jaren, de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland. In 2018 stierven bijna 47.000 mensen aan de ziekte. Dat is 30 procent van alle 153.000 sterfgevallen, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekendgemaakt.

Aan hart- en vaatziekten overleed ongeveer 25 procent. Meer dan 1500 mensen (1 procent) gingen vorig jaar dood aan de gevolgen van griep.



Volgens het statistiekbureau sterven mannen vaker aan kanker dan vrouwen. Vrouwen gaan daarentegen vaker dood door psychische stoornissen of ziekten van het zenuwstelsel, waaronder dementie en alzheimer. Dit komt grotendeels doordat vrouwen gemiddeld op latere leeftijd sterven dan mannen.



Meer dan 7500 mensen overleden vorig jaar door een niet-natuurlijke oorzaak, zoals een ongeval, zelfdoding of moord. (ANP)