KWF steekt 25,5 miljoen in kankeronderzoeken

KWF Kankerbestrijding steekt 25,5 miljoen euro in 50 nieuwe onderzoeksprojecten, verdeeld over 16 verschillende instituten. De onderzoeken beslaan de gehele breedte van de kankerbestrijding, van kunstmatige intelligentie tot immunotherapie en van oogmelanoom tot endeldarmkanker, maakte KWF bekend.

"De toegekende onderzoeken hebben de potentie om niet alleen de kansen te verbeteren voor de meest voorkomende tumorsoorten, maar ook voor zeldzame tumoren", aldus KWF-directeur Fred Falkenburg.



De onderzoeken worden onder meer gedaan bij academische ziekenhuizen. Zo gaat Richarda de Voer (Radboudumc) DNA analyseren van een grote groep patiënten die op jonge leeftijd vaker dan één keer kanker kregen. De onderzoeker speurt naar overeenkomstige patronen en nieuwe erfelijke factoren.



In het UMC Utrecht richt Martijn Gloerich zich op een bepaalde vorm van maagkanker die steeds vaker voorkomt. Kenmerkend zijn losse tumorcellen die over de hele maagwand verspreid zijn. Om erachter te komen hoe deze kanker ontstaat, werkt Gloerich met gekweekte 3D-orgaantjes.



Henk van Weert (AMC) onderzoekt of kunstmatige intelligentie huisartsen kan ondersteunen om kanker in een vroeg stadium op te sporen. Van de 25,5 miljoen euro komt ruim 5 miljoen euro uit de opbrengsten van het jaarlijks fiets- en loopevenement Alpe d’HuZes. (ANP)