Minder griep, meer krentenbaard in jaarrapport infectieziekten

Het aantal griepgevallen van afgelopen winter was nog niet de helft van het aantal zieken in het griepseizoen daarvoor. Tijdens de hevige griepepidemie van 2017-2018 raakten naar schatting 900.000 mensen besmet met influenza en andere virussen die grieperig maken. Een jaar later werden zo’n 400.000 mensen ziek, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De cijfers staan in een jaarlijkse rapport over infectieziekten. Daarin signaleert het RIVM verder dat krentenbaard relatief vaak voorkwam, een huidontsteking waar vooral jonge kinderen vatbaar voor zijn.



Mogelijk daarmee samenhangend was er in de zomer een piek in het aantal patiënten dat werd getroffen door kraamvrouwenkoorts. In absolute zin gaat het overigens om lage aantallen: in totaal kregen in juli en augustus 27 vrouwen de ziekte, die kan worden veroorzaakt door de bacteriën die ook krentenbaard en keelontsteking kunnen veroorzaken.



De onderzoekers wijden een afzonderlijk hoofdstuk aan muggen die ziekten overbrengen, zoals het zikavirus, westnijlvirus en malaria. Volgens het RIVM worden in mediaberichten dikwijls muggensoorten en risicofactoren verward en kan dat leiden tot onnodige bezorgdheid.

Tijgermug

Belangrijkste 'invasieve exotische muggensoort' in Nederland is de Aziatische Tijgermug, die de ziekten dengue en chikungunya kan overbrengen. De soort komt Nederland binnen via plantjes en tweedehands autobanden. Tot nog toe is met een uitgebreide aanpak voorkomen dat de muggen zich permanent hier vestigen. In alle andere Europese landen waar de tijgermug zijn intrede heeft gedaan, is dat niet gelukt.



Een andere tropische mug, de gelekoortsmug (Aedes aegypti), heeft in Nederland geen kans om zich permanent te vestigen, aangezien hij niet tegen vorst bestand is. Deze mug kan het beruchte zikavirus overbrengen, dat zeer schadelijk kan zijn voor ongeboren kinderen. Een exoot die wel succes heeft, is de Aziatische bosmug. Die verspreidt zich over de Flevopolder en wordt niet actief bestreden, omdat de soort geen grote risico's oplevert. (ANP)