Rob Hoogma stopt als bestuursvoorzitter Siza

Rob Hoogma stopt per 1 januari 2020 als voorzitter van de raad van bestuur van Siza. Vanaf dan zal hij zich volledig inzetten voor Academy Het Dorp, waar hij al werkzaam was. Julianne Meijers zal Hoogma opvolgen als bestuursvoorzitter.

Tot op heden combineerde Hoogma zijn werkzaamheden bij Academy Het Dorp met zijn voorzitterschap bij Siza. De groei van Academy Het Dorp zorgt er echter voor dat deze combinatie op termijn niet meer houdbaar zal zijn. Om deze reden legt hij zijn bestuursfunctie bij Siza neer.

Bestuurlijke lijn voortzetten

Julianne Meijers zal Hoogma opvolgen als bestuursvoorzitter. Sinds 2014 is zij lid van de raad van bestuur. Met deze keuze wordt de bestuurlijke lijn die Hoogma en Meijers samen hebben ingezet, voortgezet.

Academy Het Dorp

Academy Het Dorp is in 2016 opgericht als landelijk centrum voor technologie in de langdurige zorg. Zorgorganisaties, bedrijven en onderzoeksinstellingen kloppen bij Academy Het Dorp aan voor onderzoek- en implementatievraagstukken.