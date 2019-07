Vijf arrestaties voor fraude wijkverpleging

De recherche Zorg van de Inspectie SZW heeft vijf personen aangehouden in verband met vermoedelijke grootschalige fraude met zorggelden in de wijkverpleging. Enkele woningen en kantoren in Amsterdam en Almere zijn doorzocht. Computers en administratie werden in beslag genomen.

De verdenking is dat de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan fraude met declaraties in de wijkverpleging, waarbij gedeclareerde zorg niet, of niet volledig, geleverd zou zijn. Het zou gaan om een fraudebedrag van enkele tonnen.

Doorzoeking

Eind april doorzocht het rechercheteam van de Inspectie SZW al de woning en het bedrijfspand van één van de verdachten. De aanhoudingen van de vijf verdachten is hier het vervolg op.

Acties

De toezichthouders NZa, IGJ en de Recherche Zorg van de Inspectie SZW werken de laatste maanden nauw samen met het Openbaar Ministerie en alle zorgverzekeraars om misbruik, fraude en zorgverwaarlozing in de wijkverpleging te stoppen. Sinds afgelopen voorjaar zijn ze begonnen met verschillende acties bij bedrijven die wijkverpleegkundige zorg aanbieden.