Senaat kiest zorgzwaargewicht Bruijn als voorzitter

De Eerste Kamer heeft op 2 juli arts en hoogleraar Jan Anthonie Bruijn als voorzitter gekozen. De VVD’er zegt voorzitter voor alle fracties te willen zijn, “groot en klein, gevestigd of nieuw”.

Bruijn (1958) is sinds november 2012 lid van de Eerste Kamer voor de VVD-fractie. In zijn hoofdfunctie is Bruijn hoogleraar Immunopathologie aan de Universiteit Leiden als ook sectiehoofd en groepsleider onderzoeksgroep Immunopathologie LUMC. De laatste jaren was hij ook vicevoorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor VWS. Als prominent VVD-lid heeft Bruijn in het verleden verschillende keren meegeschreven aan het liberale verkiezingsprogramma.

Bruijn krijgt met het voorzitterschap van de senaat een pittige opdracht. De regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie raakte na de recente statenverkiezingen zijn meerderheid kwijt, terwijl nieuwkomer Forum voor Democratie met twaalf zetels op gelijke hoogte kwam met de VVD. Deze zetelverdeling staat haast garant voor een sterk verpolitiekt proces in de Eerste Kamer. Bruijn werpt zich in zijn nieuwe rol op als onafhankelijke arbiter. “Ik sta hier niet namens mijn partij”, aldus Bruijn. “Ik wil een voorzitter zijn voor alle fracties, groot en klein, gevestigd of nieuw.”

Op de vraag vanuit de Eerste Kamer of het voorzitterschap te combineren is met zijn hoogleraarschap in Leiden liet Bruijn weten dat zijn prioriteit bij de Eerste Kamer ligt.