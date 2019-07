Menzis en Gelderse Vallei mikken op meerjarencontract

Zorgverzekeraar Menzis en Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede willen vanaf 2020 een meerjaren-overeenkomst van drie tot vijf jaar sluiten. De twee partijen hebben hiertoe een intentieverklaring ondertekend.

“Met deze overeenkomst zijn we als ziekenhuis en zorgverzekeraar samen verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van goede zorg, passend bij de behoefte aan zorg in onze regio”, aldus bestuursvoorzitter Mirjam van ’t Veld van Ziekenhuis Gelderse Vallei. ”Door deze overeenkomst weten we voor meerdere jaren waar we financieel aan toe zijn”, vult bestuurder Arjen Hakbijl aan. “Dit geeft ruimte om samen veranderingen te plannen en te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg in onze regio. Maar ook om te investeren in vernieuwing en verandering in de zorg.”

Preventie

Rode draad van de overeenkomst zijn ‘voeding en bewegen’ als ook ‘vitaliteit en preventie’. Beide partijen willen meer werk maken van deze thema’s in de regio en met de meerjaren-overeenkomst kan dit. Tot nu toe is de bekostiging gericht op zorg en niet op het voorkomen van zorg door preventieprogramma’s. Met de ondertekening van de meerjaren-overeenkomst geven Ziekenhuis Gelderse Vallei en Menzis preventie een belangrijke plek.

Een ander belangrijk thema is waardegerichte zorg. De gedachte hierachter is dat de zorg beter wordt door de waarde voor de patiënt voorop te stellen.

Comfort

Ook Menzis is verheugd over de voorgenomen meerjarige samenwerking. “De Gelderse Vallei is een belangrijke regio voor ons”, reageert Koen Jansen, manager Zorg. “Met een meerjaren-overeenkomst blijft de regio verzekerd van goede en voldoende zorg en ligt de focus naast het verlenen van zorg ook op het verbeteren van zorg. Door een meerjarenafspraak ontstaat er meer rust en comfort in plaats van jaarlijks te moeten onderhandelen met elkaar. Dat geeft ruimte om de komende jaren samen te werken, vanuit een gedeelde visie op waardegerichte zorg en preventie. Voor de inwoners betekent dit dat zij kunnen rekenen op de juiste zorg op de juiste plek met als belangrijkste doel een gezondere regio.”