Leidse zorgorganisatie werft personeel met 'zusterflat'

Voormalig verzorgingshuis Groenhoven in Leiden wordt het onderkomen van tientallen medewerkers in de ouderenzorg. Zorgorganisatie Topaz hoopt nieuwe medewerkers aan te trekken door ze voordelig woonruimte aan te bieden.

De locatie in het centrum van Leiden stond al enige tijd leeg. Tegelijkertijd heeft Topaz moeite om voldoende personeel aan zich te binden. Zo ontstond het idee voor Bed & Baan: de appartementen in Groenhoven komen minimaal vijf jaar beschikbaar als woonruimte voor verplegend personeel. "Uit ons marktonderzoek blijkt dat vooral jonge medewerkers tussen de 25 en 30 jaar hier interesse in hebben", vertelt Bianca Rozendaal van Topaz. Het gaat in eerste instantie om 37 studio’s, waarvan het merendeel geschikt is voor één persoon.

Vroeger stonden dergelijke ‘zusterflats’ in de volksmond ook wel bekend als ‘hunkerbunker’, vanwege de vele jonge vrouwen die bij elkaar woonden. Topaz verwacht niet dat het in Groenhoven iets te gezellig zal worden. Rozendaal: "We werken samen met een externe vastgoedbeheerder en stellen ook een huismeester aan, die contact met de buurt onderhoudt."

Voorrang

De vijftig appartementen op de begane grond en de eerste verdieping worden voorlopig vrijgehouden. Daar komen cliënten in die tijdelijk (circa zes maanden) ondergebracht moet worden wegens een verbouwing. Ze wonen dan dus onder één dak met het personeel. "Uiteraard zijn ze niet verplicht wat met die ouderen te ondernemen", stelt Rozendaal. "Maar wie bij ons werkt heeft natuurlijk wel hart voor ouderen." Op termijn komen alle 87 appartementen beschikbaar voor verplegend personeel. Ook huidige werknemers kunnen er aanspraak op maken. Rozendaal: "Wie er voorrang heeft als er meer vraag is dan we beschikbare plekken hebben? Daar moeten we nog een besluit over nemen."