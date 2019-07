Vastgoedkosten lopen op, investeringen gaan door

In bijna de helft van de gevallen blijkt het bedrag dat zorginstellingen uittrekken voor vastgoed onvoldoende. Toch gaan de investeringen gewoon door, blijkt uit onderzoek van Fizi, de vereniging van zorgfinancials.

In 42 procent van de gevallen zijn de geraamde kosten voor investeringen in vastgoed ontoereikend, zo blijkt uit de Zorgthermometer over het tweede kwartaal. In de eerste plaats komt dat door de al jaren stijgende bouwkosten. Daarnaast drukken ook verhoogde kwaliteitseisen en de ambities voor duurzaamheid een rol. Wat dat laatste betreft valt op dat er relatief veel wordt uitgegeven aan LED-verlichting en PV-panelen om zonneenergie op te wekken.

Meer investeringen

Ondanks de overschrijdingen gaat 70 procent van de gestarte projecten gewoon door. Slechts in ongeveer één op de tien gevallen worden de investeringen uitgesteld, afgeslankt of (tijdelijk) stil gezet. Ook de komende jaren blijven de zorginstellingen geld steken in vastgoed. Een ruime meerderheid van de 121 ondervraagde zorgfinancials (63 procent) verwacht dit de komende jaren meer te doen dan in de vijf jaar hiervoor.