Zorginnovatie krijgt eigen leerstoel bij TU Delft

Het Reinier de Graaf ziekenhuis en de TU Delft gaan intensiever samenwerken op het gebied van zorginnovatie. Er is een nieuwe leerstoel ingesteld om patiëntenzorg door middel van innovatieve technologie te verbeteren.

Klinisch technologen en biomedisch ingenieurs van de TU Delft maken door de nieuwe vorm van samenwerking kennis met zorgprocessen, en artsen in opleiding van Reinier de Graaf leren over innovatieve technologieën. De leerstoel is ingebed bij de sectie Medical Instruments and Bio-Inspired Technology van de TU Delft. Het wetenschappelijk onderzoek dat vanuit de leerstoel gedaan zal worden, richt zich op patiëntveiligheid, efficiëntie van zorgprocessen, datamanagement en logistiek.

Implementatie

Traumachirurg en hoogleraar Maarten van der Elst zal de komende vijf jaar aan het roer staan. Hij is naast chirurg al tien jaar betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten en PhD-trajecten binnen de TU Delft. Als hoogleraar zal hij wetenschappelijk onderzoek stimuleren, begeleiden en de resultaten implementeren in de zorgpraktijk.

Toegevoegde waarde

"Het is van belang dat nieuwe zorgtechnologie van tevoren goed wordt onderzocht op toegevoegde waarde", zegt Carina Hilders, directeur van het Reinier de Graaf ziekenhuis. "Wat heeft de patiënt er aan? Is het product veilig en maakt het de zorg niet te duur? Verbetering van zorg door technologie maakt een grotere kans om succesvol te zijn wanneer niet alleen technologen, maar ook de arts nauw bij de ontwikkeling betrokken is."

Ook Erasmus MC, het LUMC en hogescholen zijn betrokken bij de samenwerking.