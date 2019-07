Lies van Gennip neemt afscheid van Nictiz

Directeur Lies van Gennip neemt na zeven jaar afscheid van Nictiz, het expertisecentrum voor e-health.

Nictiz laat weten als organisatie een nieuwe fase in te gaan. "Lies heeft aangegeven dat ze meent dat het na zeven jaar tijd is voor een volgende bestuurder om deze nieuwe fase inhoud te geven, en voor een volgende stap in haar eigen carrière."

"Nictiz heeft de laatste tijd gewerkt aan de herijking van de strategie en dat heeft – in goed overleg met VWS – geleid tot een aanscherping van onze werkwijze en positionering. Nictiz gaat nu een nieuwe fase in, en dat betekent dat ook de organisatie weer aangepast moet worden voor deze nieuwe fase", zo laat de organisatie weten.



De raad van toezicht gaat een interimmanager instellen, met wie ook gekeken wordt hoe de organisatiestructuur eruit moet komen te zien. Van Gennip draagt op 1 september haar bestuurstaken over en ondersteunt tot die tijd de interimmanager.



"De rvt is Lies dankbaar voor de wijze waarop ze vanaf 2012 gewerkt heeft aan een nieuwe, vitale organisatie. Ze kwam in een periode dat de invoering van het EPD in de Eerste Kamer was tegengehouden, en Nictiz zichzelf opnieuw moest uitvinden. Dat is voortvarend en krachtig gebeurd", aldus Nictiz.