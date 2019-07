Ggz-kliniek Lentis werkt samen met commerciële maatschap

Waar veel ggz-instellingen er voor kiezen om zzp’ers in te huren om personeelstekort tegen te gaan, kiest Lentis er voor om een commerciële maatschap van psychiaters en gespecialiseerde verpleegkundigen naar binnen te halen voor een van haar klinieken in Groningen. Dat meldt RTV Noord.

Interim bestuurder Tom Kuipers zegt tegen RTV Noord: “We vliegen een team in van deskundigen die helpen om de complexe zorg in de kliniek draaiende te houden. Ondertussen kunnen wij ons eigen personeel weer op orde krijgen. Dit is dus eigenlijk een adempauze van twee jaar.”

Dossiervoering

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaf Lentis begin juni een aanwijzing omdat een van haar klinieken in Groningen niet voldeed aan de normen. Hierdoor waren er risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. Onder andere de dossiervoering was niet op orde, waardoor het verloop van de behandeling niet na te kijken was. Ook was er te weinig continuïteit van behandelaren.

Eisen

De kliniek moet van de IGJ alle patiëntendossiers op orde hebben en de lichamelijk gezondheidstoestand betrekken bij de psychiatrische diagnostiek. Kuipers zegt tegen RTV Noord dat er veel verbeterd is sinds de aanwijzing van de inspectie, maar dat de kliniek er nog niet is. “De hele werkmethodiek moet worden aangepast, en we zijn er enorm mee bezig hoe wat dat zo snel mogelijk kunnen bereiken.” De inspectie kan Lentis een dwangsom opleggen, maar Kuipers hoopt dat het niet zo ver komt.

Lentis heeft eerder deze maand een nieuw lid voor hun raad van bestuur aangesteld: Arien Storm. Zij werkt sinds 2017 als psychiater bij Lentis en werkte sinds september 2018 aan het veranderprogramma waarbij het ggz-aanbod van Lentis opnieuw wordt ingericht met het oog op de huidige maatschappelijke context.