Bestuurder Jarabee stapt over naar Jeugdbescherming Overijssel

Ruud Brinkman start op 1 september als bestuurder van Jeugdbescherming Overijssel (JbOV). Brinkman is momenteel directeur en waarnemend bestuurder van Jarabee, een stichting voor jeugdzorg in Twente.

Brinkman heeft ruim 15 jaar ervaring in de branche en brengt een groot netwerk mee, zo laat Jeugdbescherming Overijssel weten."Met de komst van Brinkman krijgt JbOV een bestuurder met ervaring binnen de jeugdzorg en de diverse samenwerkingspartners. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij de ingeslagen weg van JbOV verder zal gaan borgen en ook gaat doorontwikkelen tot de belangrijke en innovatieve organisatie die JbOV wil zijn, uiteraard in het belang van onze cliënten, onze medewerkers en onze samenwerkingspartners", aldus de raad van toezicht van Jeugdbescherming Overijssel.