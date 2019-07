Zorgvastgoedfonds Syntrus Achmea trekt buitenlandse belegger aan

Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft de eerste buitenlandse belegger aangetrokken. Een Zwitsers pensioenfonds heeft via CBRE Global Investment Partners een mandaat verstrekt aan het Achmea Dutch Health Care Property Fund (ADHCPF).

"We hebben enkele maanden geleden de stap gezet om onze beleggingsfondsen selectief open te stellen voor institutionele beleggers uit het buitenland", zeg directievoorzitter Arthur van der Wal van Syntrus Achmea. "Dat is uiteraard gebeurd in overleg met onze participanten. De komst van de Zwitserse klant is het eerste resultaat van deze strategische wijziging. Het zorgvastgoedfonds krijgt daarmee een bredere basis. Dat is goed nieuws voor alle participanten."

Eerder dit jaar stapten het Pensioenfonds voor Verloskundigen en moederbedrijf Achmea al in het ADHCPF. In de portefeuille van het fonds zit momenteel 455 miljoen euro bedraagt. De portefeuille bestaat uit levensloopbestendige woningen, particuliere en intramurale woonzorglocaties, eerstelijnszorgcentra en klinieken.