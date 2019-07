Divisiemanager UMC Utrecht wordt bestuurder Meander MC

Astrid Posthouwer is benoemd tot lid van de raad van bestuur van het Meander Medisch Centrum. Astrid Posthouwer zal op 15 oktober starten in haar nieuwe functie en vormt vanaf die datum samen met voorzitter Frank de Reij de raad van bestuur.

Posthouwer is momenteel divisiemanager Heelkundige Specialismen bij het UMC Utrecht en was voorheen werkzaam bij Ernst & Young, VisionClinics en Bergman Clinics. In het Meander MC worden haar aandachtsgebieden onder andere kwaliteitszorg, topklinische zorg en regionale samenwerking.

Ellen Peper, voorzitter raad van toezicht: "Meander wil voor patiënten, medewerkers en organisaties partner in gezondheid zijn. De ruime ervaring van Astrid in de zorg, haar kennis van de regio en persoonlijkheid sluiten heel goed aan bij de opgaven en ambities van Meander. We zien uit naar haar komst als lid van de raad van bestuur."