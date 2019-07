FNV: NVZ respectloos tegen ziekenhuispersoneel

De FNV hekelt de afstandelijkheid van de NVZ in het cao-conflict. “Ik krijg er bijna tranen van in mijn ogen als ik zie hoe afzijdig ze zijn na de beëindiging van de onderhandelingen”, zegt FNV-bestuurder voor de zorg, Elise Merlijn: “Ze hebben zich ook niet laten zien bij onze eerste actie in Alkmaar. Het is zó respectloos tegenover het personeel!”

De NVZ zegt voorlopig geen pogingen te doen om de gesprekken met de vakbonden over een nieuwe cao weer op gang te brengen. “We wachten gewoon af”, zegt de woordvoerder. “Kern is dat we hun eisen gewoon niet kunnen betalen. Het zou tientallen miljoenen euro extra per jaar kosten. Dan zouden veel ziekenhuizen in de rode cijfers komen.”

Twee keer 5 procent

De ziekenhuizen deden in hun laatste voorstel van vorige maand een bod voor een driejarige cao met 3,25 procent loonsverhoging dit jaar, 2 procent volgend jaar en 2,5 procent in 2021. Bovendien zouden werknemers dit jaar onder meer een eenmalige uitkering krijgen van 500 euro en een toeslag krijgen voor bepaalde onregelmatige diensten. De FNV Zorg & Welzijn, NU’91, FBZ en CNV eisen een salarisverhoging van 5 procent voor zowel dit als volgend jaar.

Hoofdlijnenakkoord

Het irriteert de NVZ dat de bonden “niet eens naar ons eindbod hebben gekeken”, aldus de woordvoerder. “Maar het belangrijkste is dat we niet meer kúnnen betalen. Met ons laatste bod gaan we al over de nul procent groei heen uit het Hoofdlijnenakkoord dat we met het ministerie van VWS hebben gesloten.”

Nuance NVZ

NVZ nuanceert de impact van de recente stakingen/zondagsdiensten in de ziekenhuizen van onder meer Alkmaar en Assen. “Zo had zich bij Noordwest aanvankelijk veel meer personeel ingeschreven om mee te doen met de acties, maar hebben slechts 125 mensen het werk neergelegd. Ook in Assen deed relatief weinig personeel mee.”

Meer salaris

De NVZ wijst er op dat de ziekenhuizen de afgelopen jaren relatief grote loonsverhogingen hebben doorgevoerd. Terwijl werknemers in veel sectoren de afgelopen tien jaar financieel er weinig op vooruit gingen, kreeg het ziekenhuispersoneel er volgens de AWVN in dezelfde periode er in totaal 17 procent salaris bij.