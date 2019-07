Cofinimmo koopt eerstelijnszorgcentrum Weesp

Investeerder in zorgvastgoed Cofinimmo heeft het eerstelijnszorgcentrum Regionaal Medisch Centrum Tergooi in Weesp gekocht. Cofinimmo betaalde ongeveer zeven miljoen euro voor het vastgoedcomplex.

Dat meldt Cofinimmo in een persbericht. Het Regionaal Medisch Centrum Tergooi werd in 1991 gebouwd. Het heeft een oppervlak van 2900 vierkante meter. De verkoper rondt deze maand het verduurzamen van het gebouw af, met onder andere ledverlichting en een nieuwe verwarmingsinstallatie. Dan heeft het gebouw energielabel A.

Tergooi

Sinds de opening van het vernieuwde centrum in april van dit jaar, werd Stichting Tergooi de hoofdhuurder van het complex in Weesp. De stichting heeft de mogelijkheid om uit te breiden en meer oppervlak te huren. Cofinimmo heeft de huurovereenkomsten met de huidige huurders overgenomen.



De Nederlandse zorgvastgoedportefeuille van de Belgische investeerder bedraagt nu ongeveer 250 miljoen euro. In totaal heeft Confinimmo voor ongeveer twee miljard euro aan zorgvastgoed in Europa.