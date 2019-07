Gors vernieuwt raad van toezicht

Femke Brull en Jan Vansteenkiste zijn per 1 juli toegetreden tot de raad van toezicht van Gors. Zij nemen de plaats in van Lianne Holty en Hans van Stel.

Brull zal zich in haar rol als toezichthouder gaan focussen op organisatieontwikkeling en verandermanagement. Ze is werkzaam als bedrijfskundig manager bij ADRZ. Vansteenkiste is hoofd zorgverkoop bij ZorgSaam en gaat zich als lid van de raad van toezicht gaan richten op de aandachtsgebieden zorgverkoop en het cliëntperspectief. Eerder was hij werkzaam in diverse leidinggevende functies in de ouderenzorg en als zorginkoper bij zorgverzekeraar CZ.

Gors biedt in Zeeland zorg en ondersteuning aan meer dan 800 volwassenen en kinderen met (niet-aangeboren) hersenletsel, een verstandelijke of lichamelijke beperking. Als relatief kleine zorgaanbieder mikt op nauwere samenwerking met Zuidwester met behoud van de eigenheid.