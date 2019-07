Herontwikkeling in Breda voor Medisch Centrum Westerhage

Er komt een medisch centrum in de nieuwbouwwijk Haagse Beemden in Breda. Daarvoor wordt het Atea-terrein herontwikkeld, een voormalig leerwerkbedrijf. Het Medisch Centrum Westerhage zal eind 2020 haar deuren openen.

Dat meldt het AD op 9 juli. De herontwikkeling van het terrein zal in oktober of november beginnen. Het nieuwe medisch centrum, waar onder andere huisartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen en een apotheker gaan samenwerken, krijgt een oppervlakte van ongeveer tweeduizend vierkante meter.

Specialisten

Naast eerstelijnszorg krijgen ook het sociale domein en Centrum voor Jeugd en Gezin een plek in Medisch Centrum Westerhage. Via teleconsults is er contact met specialisten en kan diagnostisch onderzoek gedaan worden met röntgen en echografie.



Het medisch centrum wordt ook gezien als aanjager voor de ontwikkeling van het omliggende gebied. Daar moeten sociale huurwoningen en middenklasse appartementen komen.