Gezondheidsraad: geen bevolkingsonderzoek AAA

Er komt geen bevolkingsonderzoek onder 65-jarige mannen naar aneurysma van de buikaorta. De gezondheidswinst is te klein om de nadelen te compenseren. Bovendien worden al veel buikaneurysma’s opgespoord via individuele diagnostiek.

Dat stelt de Gezondheidsraad op 9 juli in haar advies aan de staatssecretaris van VWS over aneurysma van de aorta abdominalis (AAA). In plaats van een bevolkingsonderzoek adviseert de Gezondheidsraad te kijken waar de huidige AAA-aanpak nog kan worden verbeterd.

Scheuren

AAA is een verwijding van de slagader in de buik die, als hij scheurt, kan leiden tot sterfte. Een AAA blijft vaak onopgemerkt maar kan eenvoudig opgespoord worden met echografie en geopereerd worden om scheuren te voorkomen. Dat is een van de redenen waarom sommige landen een systematisch bevolkingsonderzoek houden onder mannen van 65 jaar.

Complicaties

De Gezondheidsraad stelt echter dat de Nederlandse aanpak, via individuele patiëntenzorg, effectiever is. Er worden meer AAA’s opgespoord en behandeld dan in de landen waar een bevolkingsonderzoek loopt. De toegevoegde waarde van een landelijk onderzoek is daarom te beperkt. Bovendien leveren de extra preventieve operaties die daaruit volgen weer extra risico op voor complicaties en sterfte.