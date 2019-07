Derde zorgcomplex op terrein oude ziekenhuis Apeldoorn

Op de plek van het oude Julianaziekenhuis in Apeldoorn wordt, naast de geplande zorgcomplexen, nu ook een particulier woonzorgcomplex voor ouderen ontwikkeld. Zorgverlener Vandaegh laat er ongeveer 25 appartementen voor verschillende doelgroepen bouwen.

Dat blijkt uit de planopzet van Explorius Vastgoedontwikkeling, de ontwikkelaar van het Julianakwartier, waarover dagblad Tubantia schrijft.

Gebouw

Op het oude ziekenhuisterrein komen woningen en drie zorgcomplexen. Naast Vandaegh zijn dat een centrum voor eerstelijnszorg plus kinderdagverblijf en een gebouw voor woonzorgorganisaties Klein Geluk en Siza. Daarin komen ouderen met dementie en NAH en eventuele lichamelijke beperkingen te wonen.



Het gebouw van Vandaegh wordt ontworpen in klassieke stijl en krijgt de uitstraling van een hotel of herenhuis, zo bleek bij behandeling van de bouwaanvraag bij de commissie ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Apeldoorn.