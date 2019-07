'Onvoldoende preventie door gebrekkige samenwerking'

Gemeenten investeren onvoldoende in preventie in het kader van de landelijke beweging Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). Dat stelt ruim 90 procent van de leden van werkgeversorganisatie ActiZ in een peiling.

Bijna tweederde van de ondervraagden ziet de gebrekkige samenwerking tussen de verschillende financiers van preventie (gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren) als boosdoener. Volgens een kwart van de ondervraagden hebben gemeenten te weinig budget.

Wmo-budgetten

ActiZ-bestuurder Jeroen van den Oever zei vorige week al tegen Skipr dat de druk op de Wmo-budgetten steeds verder toeneemt, met als gevolg dat preventie moeilijker wordt. Door de invoering van een abonnementstarief is het echter voor veel meer mensen aantrekkelijk om gebruik te maken van de mogelijkheden van Wmo: het leidt in sommige gemeenten tot 15 procent meer aanvragen voor Wmo-voorzieningen. Daarmee komen de toch al krappe gemeentelijke Wmo-budgetten verder onder druk te staan.