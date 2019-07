NVZ richt zich met nieuwe website meer op patiënt

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft de eigen website een flinke opknapbeurt gegeven. De facelift moet de website sneller, gebruiksvriendelijker en relevanter maken. De NVZ wil zich daarbij in de toekomst ook nadrukkelijker op de patiënt richten.

"We willen ons de komende jaren meer richten op informatie waarmee we de patiënt van dienst kunnen zijn”, stelt senior communicatieadviseur Wouter van der Horst. “Diezelfde informatie kunnen ziekenhuizen gebruiken om onderling te vergelijken.”

Als voorbeeld van zulke informatie noemt Van der Horst de vergelijkingssite Ziekenhuischeck.nl. Met deze site wil de NVZ samen met de NVZ-leden inzicht geven in de kwaliteit van ziekenhuizen. Zo geeft Ziekenhuischeck.nl antwoord op de vraag waar een patiënt het beste terecht kan voor een bepaalde behandeling door cijfers over bijvoorbeeld complicaties, heropnames en wachttijden te delen en onderling vergelijkbaar te maken. Vooralsnog gaat het om zestien ziektebeelden en aandoeningen, maar dit moeten er in de toekomst meer worden.