Laatste vakbondsactie woensdag in Catharina Ziekenhuis

De vakbonden houden morgen voorlopig hun laatste actie voor een nieuwe ziekenhuis-cao. In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven houden medewerkers zondagsdiensten. De eerstvolgende acties zijn gepland na de zomervakanties.

Morgen draaien enkele afdelingen van het Catharina Ziekenhuis een zondagsrooster: Kortverblijf en dagverpleging, de OK’s, Endoscopie, Intensive Care, Medium Care en PAAZ. Twee van de tien OK’s die normaal gesproken ’s zomers open zijn, zijn morgen beschikbaar voor spoedzorg.

200 à 300 deelnemers

De zorgbestuurders van de bonden CNV en FBZ schatten dat er woensdag 200 à 300 medewerkers een zondagsdienst draaien. Een woordvoerder van Catharina Ziekenhuis kon niet zeggen hoeveel mensen er op de betreffende afdelingen werken en hoeveel daarvan zondagsdiensten draaien.

Het dondert en het bliksemt

Zowel ’s ochtends als ’s middags wordt er buiten het gebouw een half uur actie gevoerd: er zijn onder meer speeches van actieleiders van de bonden en de demonstranten zingen op de actiedag enkele keren een actielied (titel: 'Het dondert en het bliksemt'). Verder vinden er ludieke acties plaats, zoals medewerkers die in de gangen in bedden liggen, er worden autoruiten gewassen en geflyerd.

Laatste voorstel

De ziekenhuizen deden in hun laatste voorstel in juni een bod voor een driejarige cao met 3,25 procent loonsverhoging dit jaar, 2 procent volgend jaar en 2,5 procent in 2021. Bovendien zouden werknemers dit jaar onder meer een eenmalige uitkering krijgen van 500 euro en een toeslag krijgen voor bepaalde onregelmatige diensten.