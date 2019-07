Ziekenhuis MST halveert aantal bedden psychiatrie

Het Medisch Spectrum Twente (MST) halveert het aantal bedden op de afdeling psychiatrie. Er worden alleen nog maar patiënten met ernstig geestelijke én lichamelijke klachten opgenomen.

Dat meldt dagblad Tubantia op 10 juli. De reorganisatie wordt doorgevoerd ondanks een negatief advies van de cliëntenraad. Die ging uiteindelijk overstag na toezeggingen van de raad van bestuur over groeiafspraken met instellingen in de regio.

MPU

Het aantal psychiatrische bedden in het Enschedese ziekenhuis gaat van 23 naar 12. Alleen de medisch-psychiatrische unit (MPU) blijft over. Psychiatrische patiënten die geen lichamelijke klachten hebben worden door MST doorverwezen naar ggz-instelling Mediant. Het ziekenhuis wil zich focussen op multidisciplinaire zorg, waarbij wisselwerking is tussen psychische en lichamelijke klachten. De psychiater als hoofdbehandelaar werkt daarin samen met andere medisch specialisten.



Kostenbesparing speelt ook een rol bij het afschalen van de psychiatrische zorg in het MST. Psychiatrie is dure ziekenhuiszorg. Geleidelijke afbouw bleek niet mogelijk door een tekort aan psychiatrsich verpleegkundigen. De beddenreductie levert weer ruimte op voor orthopedische zorg.