Nieuwe organisatie spoedzorg van start in 2020

De spoedeisende hulp afdelingen in Stadkanaal (januari 2020) en Hoogeveen (april 2020) worden basisspoedposten. Met deze voorgenomen wijziging kan de patiëntzorg in deze regio behouden worden.

De basisspoedposten zullen zeven dagen per week open zijn van 8.00 tot 23.00 uur voor niet-levensbedreigende situaties. Voor levensbedreigende situaties kunnen patiënten uit de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen terecht bij de spoedeisende hulp afdelingen in Assen, Emmen, Meppel en Scheemda. Bij spoed blijft de situatie hetzelfde: patiënten kunnen bellen met het spoedeisende nummer van hun huisarts in Drenthe en Groningen, en bij levensgevaar het alarmnummer 112.

Concentratie complexe ingrepen

Voor de meest voorkomende behandelingen en operaties kunnen patiënten in alle ziekenhuizen terecht. Complexe ingrepen worden geconcentreerd in Assen, Emmen en Scheemda. De locaties in Stadskanaal en Hoogeveen worden weekziekenhuizen voor basiszorg, planbare zorg, en een basisspoedpost voor onder andere wonden, trombose of eenvoudige botbreuken.

Hogere kwaliteit van zorg

Door deze reorganisatie moeten patiënten soms verder reizen voor een specifieke ingreep of spoedeisende zorg, maar ze krijgen daar wel beter en gespecialiseerde zorg voor terug. De kwaliteit van zorg gaat omhoog doordat teams van specialisten en verpleegkundigen vaker bepaalde behandelingen gaan uitvoeren.

Met dit plan hoopt het regieteam Zorg voor de regio te voldoen aan de zorgvraag in de regio, en tegelijketijd in te spelen op de schaarste aan medisch personeel, maatschappelijke veranderingen en steeds strengere kwaliteitseisen.